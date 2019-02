Ledesma considera al punto como “un premio doble”

“Fue un premio al esfuerzo, a todo lo que hicimos en el campo de juego, por eso se valora el empate, más aún cuando las condiciones fueron muy difícil, hacía mucho calor”, destacó el golero de Río Cuarto en diálogo con FMQ.

El protagonista sostuvo que se sintió mucho la pesadez del clima y al respecto señaló: “No estamos acostumbrados a jugar con esa cuestión bastante en contra, nos lastimaron con un pelotazo, con centros de todos lados, entonces empatar es un premio doble”.

El portero de 22 años enfatizó que su sobresaliente actuación no sobrepasa el nivel del equipo y que lo más importante fue sacar un punto de oro en un contexto complicado: “Me quedo con lo mejor, con el sacrificio de todos, nos llevamos una unidad importante que tendremos que hacer valer cuando juguemos como local. No me importan las pelotas que saqué en Santiago, sino cómo funcionamos en general y en revalidar con victoria en casa”.

Por último, remarcó que la igualdad “da una inyección anímica terrible”, y agregó: “Estamos tranquilos después de este empate, para planificar la semana de trabajo y pensar en el próximo partido, donde esperamos poder ganar y comenzar a despegar”.