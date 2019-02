Lemme y su expectativa para el duelo clave del Defe

Sobre la ausencia de visitantes habló el presidente José Lemme con Gol de Vestuario, a fin de aclarar el porqué no habrá hinchas del Xeneize. “No recibimos visitantes de Boca porque consideramos que no iba a ser necesario. Es un partido único para nuestra gente y quisimos darle su lugar”, afirmó.

Los socios con la cuota al día podrán entrar gratis, iniciativa impartida desde la dirigencia para acercar a la familia del Halcón en tiempos cumbre, con lo cual el presidente expresó: “No tenemos dudas de que la cancha va a explotar. Quisimos darle la oportunidad a la gente de Varela. Nadie de Boca se comunicó para pedirnos nada”.

El Verdeamarillo atraviesa un presente único y si bien desde lo futbolístico Lemme no toma decisiones, acompaña con su mirada de dirigente, al señalar: “Noto muy bien al plantel, lástima el partido ante Botafogo. Teníamos muchas ganas de pasar de etapa”.

En este sentido, optó por la cautela y prefiere no ilusionarse con dar la vuelta olímpica, así que más bien vive el día a día con emoción, entonces soltó: “Falta mucho para la última fecha, quisiéramos estar tranquilos pensando partido a partido. No queremos hacer el segundo gol antes del primero”.

Por último, se encargó de aclarar que Defensa no pedirá los puntos a la CONMEBOL por el error cometido en la lista de buena fe del Botafogo, y detalló: “Decidimos, junto con los abogados, no presentar ningún reclamo, porque no es conveniente”.