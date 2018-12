Leonel Pernía, campeón n el Turismo Nacional

Con sensaciones encontradas por cómo se dio la competencia, el corredor tandilense, afincado en la región, no pudo hacer pie en la carrera por una falla en el Honda All New Civic que le trajo satisfacciones en gran parte del año, así que dependió que su rival directo, Facundo Chapur, no ganara, ya que el cordobés de Citroën debía vencer sí o sí para ser campeón, pero fue quinto y el cetro quedó en manos del Tanito.

Pernía llegaba como líder del certamen a la última fecha, sin embargo Mariano Werner, ganador de la competencia final, y Chapur, le respiraban en la nuca para arrebatarle el 1, que tanto persiguió.

Más allá del triunfo, el de Paraná terminó a un punto del hombre de la zona en la tabla y por muy poco no repitió el éxito de 2017. ¿Y Chapur? Con las manos vacías, debido a que no hizo podio.

Emocionado pero a la vez reflexivo, Pernía aseguró que los años le hicieron madurar ese matiz de haber sido varias veces subcampeón en otras divisionales, así que el tocar el cielo con las manos esta vez lo invadió aún más de humildad. “Estoy feliz porque es el premio a tanto esfuerzo del Chetta Racing, el apoyo de la familia y los amigos que les debía esta alegría. No fue como yo lo planeaba, me quedó el sabor amargo de no ver la bandera a cuadros, pero son fierros. La virtud de este logro fue el trabajo en el equipo, a pesar de que hubo un solo auto, no nos faltó nada, la capacidad técnica fue increíble”, señaló.

En diálogo con Mundo Sport Racing, el Tanito indicó que el título es mérito de la escudería de Guillermo Chetta y del criterio que utilizaron sus mecánicos para darle lo mejor y agregó: “Vamos a tener otro auto, el nivel es altísimo y es duro sostener el campeonato, así que le meteremos con todo para repetir este lauro. De a poco caeré en la realidad de lo que logramos”.