Lizy Tagliani también pasó por el quirófano

“Llegó el día, me las voy a sacar. Me pesan, están muy grandes. Ya no las puedo disimular más”, dijo Lizy jugando con humor sobre su sexualidad lo que en algún momento le trajo problemas con Flor de la V, otra de las referentes trans, ya que ella consideraba que hacer humor con la sexualidad no contribuia en nada a la inclusión. Lizy poco le importa eso y sigue jugando y ni siquiera en la clínica deja de lado el humor que tan popular la hizo.