Llegó la hora del Gordo de la Ciudad

E sta noche será la hora del esperado Gordo de Navidad de la Ciudad. En esta oportunidad, el mismo ofrece 40 millones de pesos en premios. Cabe recordar que el quinto del tradicional sorteo tiene un costo de $ 300 y que el entero un valor de $ 1.500. Pero la novedad de esta edición es que el icónico billete en papel ya no está disponible, pues en su lugar se juega un número de cinco cifras, como es habitual, el cual se elige como cuando se juega al Loto Plus y la agencia emite la boleta correspondiente. Los interesados en seguir el minuto a minuto del legendario sorteo tienen varias opciones. Por televisión el mismo irá en vivo y en directo desde las 21, la hora de comienzo, por Crónica. Los que tengan internet podrán mirarlo por el canal de YouTube de Lotería de la Ciudad. Por último, los que no puedan manejar la ansiedad y quieran presenciarlo más cerca que nadie podrán acercarse a Santiago Del Estero 126, CABA, lugar en donde se realizará.