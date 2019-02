“Lo de Botafogo ya pasó, ahora hay que pensar en el torneo”

En declaraciones al programa “Gol de Vestuario”, que se emite por AM 1050, Radio Güemes, el ex San Lorenzo afirmó que “llegué hace un mes y tuve un periodo de adaptación muy intenso. Las primeras semanas me costó, pero por suerte el técnico me empezó a dar minutos contra Botafogo. Ya me siento mejor y estoy en óptimas condiciones, fue un periodo simple y complejo a la vez. Me siento bien y creo que fuimos superiores ante Botafogo, que fue muy efectivo. Hay cosas para corregir, pero me quedo con la búsqueda del equipo, nos faltó el gol. Ahora estamos enfocados en la Superliga, lo otro ya pasó, no se muy bien que pasa con la protesta en la Conmebol. Se vienen fechas muy importantes en el torneo y tenemos que estar concentrados”.

Sobre su salida del Ciclón, la relativizó, considerando que “no me puse a pensar si podría jugar en el San Lorenzo de ahora. Hoy estoy muy contento acá, con mis compañeros, con el cuerpo técnico. Hay un gran plantel. No es casualidad que Defensa esté peleando arriba”.

Por último, afirmó que “hoy por hoy, Defensa es uno de los clubes modelo del país. Muchos jugadores quieren jugar acá. Es muy importante mantener la misma línea, de local o visitante”.