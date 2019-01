“Lo económico no pasa por mi cabeza”

“Vivo el día a día, no sé qué pasará en el mañana. Llegué a River con mucha expectativa, era un momento difícil de mi carrera. Sabía que era un gran equipo. Trabajé, me esforcé y los resultados se dieron. No es coincidencia, es consecuencia del trabajo”, dijo Juanfer para luego explicar: “Soy de River, pasado mañana tengo que volver a entrenar. Lo de China era importante desde lo económico, pero no pasa por mi cabeza. El presidente lo sabe. Mi idea es quedarme. Desde que llegué a River fui al Mundial, ganamos la Libertadores. Fue un 2018 muy positivo para mí”.

Además, debido a las reuniones que hubo del Manchester City con sus representantes, Quintero cerró: “Sé que se juntaron con gente del City y es un orgullo que se fijen en mí. Si me voy a un club europeo será por el bien de todos, no sólo por la cuestión económica”.