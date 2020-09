Los Emmys 2020 serán virtuales y sin red carpet

La premiación se podrá ver en vivo y en directo a partir de las 21 por TNT, doblado al español, y por TNT Series, para aquellos que quieran verla en el idioma original.

Para los verdaderos fans, habrá programas especiales en los que se debatirán diferentes temas relacionados con la premiación. Uno es “E! Front Row Emmys”, que se podrá ver a partir de las 17:30hs en todas las redes de E! Entertainment. Luego, a las 18, se hará un breve recorrido por las noticias más importantes de la cultura pop del 2020 que luego finalizará con un show de dos horas con entrevistas inéditas a las celebridades nominadas.

Por el contexto de pandemia de este año, no habrá Red Carpet y en consecuencia, la organización lanzó un comunicado para el código de vestimenta: “Nuestro lema para la noche es: ven como eres, pero haz un esfuerzo ``''.

Estrellasd Emmys.jpg

Nominaciones

Este año, debido al aislamiento, las personas vieron más series que nunca y es por esta razón que en las redes se están desarrollando toda clase de debates en torno a quienes deberían ser los ganadores de mañana.

Una de las categorías que más revuelo genera es la de Mejor Drama. En está compiten “Better Call Saul”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Killing Eve”, “The Mandalorian”, “Ozark”, “Stranger Things” y “Succession”.

También se discute sobre quienes son los actores y las actrices que deberían llevarse los galardones. En la categoría de mejor actriz en series dramáticas se enfrentan grandes nombres como Zendaya, Olivia Coleman, Jennifer Aniston, Jodie Comer, Laura Linney y Sandra Oh.

Mientras, en la de mejor actor de series dramáticas se encuentran Jason Bateman, Sterling K. Brown, Steve Carell, Brian Cox, Billy Porter y Jeremy Strong.

En la categoría de comedia, también hay series novedosas que hicieron reír a todos durante estos largos meses: “Curb Your Enthusiasm”, “Dead to Me”, “The Good Place”, “Insecure”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek” y “What We Do in the Shadows”.