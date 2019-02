Los familiares exigen que condenen a De Vido

“A siete años el balance es muy positivo en términos judiciales. Logramos que gran parte de los responsables estén tras las rejas. Sin embargo, seguimos exigiendo que (el ex ministro de Planificación Julio) De Vido sea condenado por estrago culposo”, señaló a Télam Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, muerto en la tragedia.

El Tribunal Oral Federal Nº4 (TOF 4) condenó en octubre pasado a De Vido a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, pero lo absolvió en lo que atañe a la figura de estrago culposo.

Menghini sostuvo que “durante el juicio logramos algo muy importante para la sociedad y fue demostrar cómo la corrupción, el dinero que se robaron, tiene una relación directa con los servicios y generaron las condiciones para la tragedia”.

En ese camino, indicó que “Once marcó un antes y un después en la sociedad argentina en la toma de conciencia de lo que genera la corrupción, y eso lo sentimos en la compañía de los grupos y sectores de lo más diversos”.

En el mismo sentido, Monica Graciela Bottega, mamá de Tatiana Pontiroli, otra víctima, exigió la amplicación de la condena a De Vido para lograr “que sea realmente juzgado como responsable y cumpla cárcel efectiva”.

La mujer reclamó también “una reparación para los familiares. Sabemos que nuestros seres queridos fueron víctimas de la corrupción de un Gobierno, pero hoy quienes quedamos necesitamos ser acompañados por un Estado; muchos familiares se enfermaron, perdieron sus trabajos, se deprimieron en esta lucha”.

Sobre el anden 1, los organizadores hicieron sonar una sirena en memoria de las víctimas a las 8.32 (hora del impacto del tren), y los familiares comenzaron a nombrar a cada una de las 51 víctimas fatales para finalizar con un “¡Presente!”.

Tras la lectura de las adhesiones, -entre las que se encontraba la de la ex diputada Margarita Stolbizer, familiares de víctimas de femicidios y víctimas de la corrupción en Tucumán, Conduciendo a Conciencia, familiares de la Tragedia de Santa Fe y de la AMIA, entre otros- se realizó la lectura del documento.

El 22 de febrero de 2012 el tren chapa 16 impactó contra los paragolpes de contención en la estación de Once provocando la muerte de 51 personas, una de ellas embarazada, y 789 heridos. El juicio oral por el choque terminó a finales de 2015 con 28 condenados, entre ellos, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el maquinista Marcos Córdoba y empresarios que explotaban Trenes de Buenos Aires (TBA) como se llamaba a la concesionaria de la línea Sarmiento. Entre las irregularidades que la justicia probó figuró que los subsidios que recibían las concesionarias -grupo Cirigliano- no eran destinados al mantenimiento de las formaciones.