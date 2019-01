Los medianos se ponen a prueba en el Super 8

La primera velada del año se inaugurará con el torneo Super 8 de la categoría mediano de nuestro país. Se enfrentarán a 10 vueltas, el puntano Gonzalo “El Mago” Coria vs el cordobés Martín Bulacio, y el bonaerense Tomás “La Cobra” Reynoso vs el porteño Germán “El Martillo” Peralta, como cabeceras de un festival que se realizará en Las Varillas, Córdoba (23, por TyC). Coria, 3º entre los superwelters del país tiene 21 años y 14-2-0, 5 KO, mientras que su rival, de 29 y 8-2-0, 6 KO no está en el ranking. Reynoso (30 años; 13-3-1, 3 KO) va 4º entre los supermedianos y se medirá con un hombre de 28 y 6-4-5, sin KO a favor.