Los Oscar dejaron perfume de romance en el ambiente

Q ué noche la de los Oscar! “El” momento para muchos no fue cuando se entregaron los premios a Mejor Película a Green Book, Mejor Actor a Rani Malek o Mejor Actriz a Olivia Colman. Ni siquiera en la apertura cuando Brian May y Roger Taylor, los ex Queen, interpretaron temas de la banda. La parte más caliente de la ceremonia fue, de acuerdo a la repercusión que tuvo en las redes, el instante en que Lady Gaga y Bradley Cooper cantaron la que finalmente se quedó con el Oscar a la Mejor Canción: Shallow, de Ha nacido una estrella. Hubo un momento -durante el tema- en el que los presentes y los televidentes pensaron que llegarían a besarse en la boca. Eso finalmente no ocurrió, pero quedó registrado en las redes a través de memes románticos y graciosos. Los actores tuvieron química desde el primer momento en que se conocieron y ahora son muchos los que creen que el romance traspasó la pantalla grande, aunque él se encuentra en pareja con la modelo Irina Shayk. En Twitter, el cantante argentino Iván Noble, reprodujo un diálogo inventado por él, en el que justamente la novia le recriminaba a Bradley. Junto a una foto de Gaga y Cooper mirandose cara a cara, el cantante escribió: “Imagino la vuelta a casa en la limo de este muchacho y su hermosa esposa: -Hacía falta ese histeriqueo? Te lo pregunto en serio! -Amor...de verdad... es parte del show. -Parte del show las pelotas! Qué soy? La boluda del campeonato? -Calmate amor... -Ni me toques!”. Otra que se expresó, pero en Instagram, fue Laurita Fernández. La protagonista de Sugar subió un video de ella acostada en la oscuridad de la noche y cantando (“Tell me something, boy...”) parte del tema ganador. Y escribió: “No puedo parar de flashear Lady y Bradley (sí, los dos al mismo tiempo)”, y sumó una carita con corazones. Así, la novia de Nico Cabré dejó abierto a libre pensamiento si se trataba de un trío artístico o amoroso.