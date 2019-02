Los refuerzos de Juventud, a pleno

Uno de esos nuevos baluartes es el defensor Tomás Mozdelesvky, con pasado en Argentino de Quilmes, versión Liga. El jugador de 19 años llegó al Diablo de Bernal con la ilusión de hacer historia y contó en diálogo con El Quilmeño cómo vino al club: “La verdad que ya había ido a una prueba a fin del año pasado y es por eso que hablé con Nachito Sánchez que es un amigo y juega en el equipo. Habló con el técnico y Kroger dijo que necesitaba un central, así que volví a probarme, los convencí y me quedé”.

“Mozde” como lo apodaron en el Mate, sostuvo que su estilo es clásico y agregó: “Soy un jugador que va bien de arriba, duro para pasar. El DT me dio confianza y dejó las cosas bien en claro, es decir que la idea será salir jugando por abajo, tratar de no jugar al pelotazo. Me indicó que siempre habrá opciones para jugar y para aprovechar a los puntas que tenemos”.

El joven futbolista reconoció que tras sus primeras semanas en el club logró “una confianza bárbara” y cerró: “Desde el primer día el entrenador me dijo que siguiera así, que no afloje ni regale nada. Es importante que un técnico te transmita lo que piensa y siente. Después me pidió que intente salir siempre por abajo”.