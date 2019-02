Los refuerzos y un aporte de escasas soluciones

Pasados los primeros cinco partidos desde el cambio de año, lo que sobresale es que hasta el momento hay dos futbolistas solamente de esa lista que han conseguido afirmarse en la titularidad por condiciones y rendimiento: el arquero Fernando Monetti y el volante central Raúl Loaiza.

El Mono fue impuesto por Almirón como dueño del arco, lo que desembocó en la salida de Nicolás Navarro. Empero, por personalidad y desempeño, el arquero está justificando la decisión del Negro. Otro tanto sucede con el colombiano Loaiza, que llegó a la Argentina sin ser tan conocido. Pero sus actuaciones, también, le dieron la razón a Almirón.

Otro que, al parecer, venía haciendo bien las cosas es Héctor Fértoli. Pero de estar desde el arranque en las cuatro fechas anteriores, por decisión del entrenador ante Belgrano ni siquiera fue al banco.

En un segundo lote habría que incluir a Gino Peruzzi, Gonzalo Castellani y Gustavo Torres. Los tres despertaron ciertas expectativas, pero todavía no aportaron soluciones. El lateral arrancó bien contra Huracán, pero después decayó. El volante aún no terminó de despegar. Mientras que el ignoto colombiano, hasta el momento, no justificó su llegada a San Lorenzo.

En el tercer escalón se ubican Damián Pérez y Andrés Rentería con apenas un par de compromisos encima. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió distinguirse por sus actuaciones. En tanto que Román Martínez y Juan Camilo Salazar, que frente al Pirata jugó en Reserva, aún no debutaron. El volante, inclusive, no viajó a causa de una fatiga muscular.

El tema refuerzos en San Lorenzo viene siendo una materia pendiente que, en los últimos mercados de pases, no consiguió potenciar al plantel. En este caso, los recién llegados a Boedo que no pasaron de ser jugadores de alternativa aún tienen tiempo de revertir la situación. Aunque deberán apurarse pués la exigencia será cada vez mayor.