Luis Ventura, hecho una furia por despido de Rivadavia

Ayer la radio experimentó dos sentimientos encontrados. Juan Pablo Varsky después de doce años consecutivo en FM Metro con el programa No Somos Nadie se quebró al despedirse y Luis Ventura reaccionó con cólera cuando en la AM de radio Rivadavia le comunicaron que después de dos años con Iluminados no seguía más tras un enorme esfuerzo del periodista por apostar a un dial que no sale de los extremos y eternos problemas judiciales.