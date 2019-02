Luismi volvió con todo en Chile

Al ritmo de Amor, amor, amor, Culpable o no, Entrégate o Será que no me amas, el músico logró que sus fanáticos deliraran y se fundieran en reiterados aplausos. Dichos temas fueron claves en la serie del cantante en Netflix ya que fueron el hilo conductor en su historia.

Según indicaron los medios locales, El Rey Sol estuvo ensayando hasta la madrugada para sus shows y se encargó de que en la prueba de sonido saliera todo a la perfección.

Después de tres años, Luis Miguel se presentará el 26 de febrero en el Orfeo Superdomo de Córdoba -en donde se abrieron nuevos sectores a la venta, debido a la demanda- y el 1 y 2 de marzo en Buenos Aires en el Campo Argentino de Polo. Su última aparición en el país fue en noviembre de 2015. En 36 años de carrera, el cantante lanzó 33 discos y lleva vendidos más de 100 millones, lo que lo ha hecho merecedor de múltiples discos de Oro, Platino y Diamante. Ganó seis premios Grammy y cuatro Grammy Latino y tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.