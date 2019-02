Luz y Fuerza de la Patagonia inicia paro

Cabe destacar que el sindicato confirmó que “se mantendrán las guardias mínimas para atender los requerimientos de los servicios en caso de emergencias”.

Asimismo, continuarán con un paro de 72 horas desde el lunes 18 bajo las mismas condiciones y con otro de 48 horas el lunes 25 aunque sin asistencia a los lugares de trabajo en caso de que el conflicto se prolongue.

También indicaron que la medida de fuerza se realizará “con el objeto de denunciar la existencia de un conflicto colectivo de trabajo en todas las Cooperativas de Servicios Públicos de la Provincia de Chubut como consecuencia de la falta de acuerdo en paritarias” y agrega “en franca violación a lo establecido en el Art. 49 del Convenio Colectivo de Trabajo 625/11, como así también, ante el incumplimiento a lo establecido en la cláusula cuarta del Acta Acuerdo de fecha 31 de Octubre de 2018, que fuera Homologada mediante resolución 631/2018”.

“No solo no están pagando salarios, sino que hoy tenemos un conflicto por no poder llegar a un nuevo acuerdo salarial. La situación en las cooperativas no puede seguir así”, declaró González, y agregó “hoy el sistema cooperativo le debe más de 3 mil millones de pesos a Cammesa y ninguna fuerza política se está ocupando de solucionar ese problema. La energía no es gratis y los trabajadores no viven del aire, queremos respuestas”.