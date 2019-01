Machado quiere sumar minutos en el Cervecero

Con ganas de meterse en la historia grande del Decano, el chico surgido de Alsina y Lora sueña con ser parte de la levantada del club. “Estoy luchando por un lugar desde donde me toca”, manifestó el volante.

C amilo Machado y Marcelo Olivera, en su momento, fueron algunos de los exponentes de los juveniles de Quilmes que no firmaron contrato aún cuando estuvieron en la consideración del plantel profesional, y ahora se suma el nombre de David Ledesma, quien dentro de un mes podría irse al exterior, si no pone la rúbrica.