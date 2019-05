Marcela Tinayre acusó a Nico Cabré de "caracúlico"

Su víctima fue nada menos que Nicolás Cabré, actor de bajo pero no por eso menos fuerte perfil, al momento de manifestarse. Lo real es que tanto él, como su novia, Laurita Fernández, llegaron a la #mesaza cual tortolitos para la promoción de Departamento de Soltero, hasta que la mamá de Juana Viale tomó la iniciativa. "Vos siempre tenés una sonrisa", apuntó a la ex sorpresa del Bailando y conductora de combate, para amenizar la jornada.

Sin embargo, el encanto duró poco. Certera y sin anestesia, Marcela continuó: "El quía acá siempre tenía una cara de cu.. de aquellas, había que bancarte a vos hermano, eh No era fácil", disparó.

Hábil para esquivar la estocada, Cabré se sinceró: "Me cambiaron los años, creo. Esta relación también me sorprendió con una tranquilidad absoluta. Tengo una hija, es la prioridad y no puedo hacerle vivir momentos feos", reveló. Claro que su argumentación armónica se esfumó a la hora de revivir ciertas vivencias. "También la agresividad viene del otro lado, como un fotógrafo tirándose encima del auto. Estacioné y le dije ‘estoy con mi hija, evitemos este momento, mañana hablamos bien’ y se solucionó.