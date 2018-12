Marcos Sotro y su alegría por la vuelta a las pistas

El protagonista, hijo dilecto del automovilismo de la zona Sur, corre desde hace varios años en la F4 NG y junto a su primo Gonzalo son los únicos estandartes de la región en una de las divisionales más emergentes del deporte motor en la Argentina.

En el ocaso del campeonato, que consagró a Leonardo Martino como monarca, Chiqui no pudo hacer pie en las dos finales, aunque su familiar pudo culminar 15º y ver la bandera a cuadros.

Más allá del magro resultado, el hombre se sinceró en diálogo con “El SurUrbano” y valoró su regreso por encima de todo: “Lo importante es que pude volver lo más bien y con ritmo, peleando en la clasificación. La verdad que poder cerrar el certamen en las dos grillas es un premio. Recuerdo cuando me accidenté en el Mouras, fue muy fuerte. Uno de mis compañeros, por entonces, hizo un trompo y yo me lo llevé puesto. Debieron sacarme los bomberos pero no tuve ninguna fractura gracias a Dios. Se armó el auto a nuevo y pudimos ser de la partida en la última del año”.

Con equipo propio, Chiqui sabe de la responsabilidad de portar el apellido Sotro, entonces remarcó: “Es un orgullo poder continuar el linaje y que tanto Gonzalo como yo podamos seguir con esta pasión familiar, que trasciende todo. Siempre mi gratitud a ellos y a Fernando Mazzuchin”.