Cómo desterrar los mitos en torno a las mascotas y el embarazo

Muchos piensan que las mascotas son un problema cuando en la casa hay una mujer embarazada; sin embargo, los especialistas explican que se deben tener cuidados, especialmente relacionados con la higiene. Sobre todo en el caso de las madres primerizas, lo importante es poder consultar con el ginecologo de confianza para determinar los pasos a seguir. Lo que no es recomendable es aislarse por completo del mundo.

El momento del embarazo es uno de los más hermosos que las familias transitan en conjunto durante la vida. Como parte integrante del hogar, las mascotas no son ajenas a ello y acompañan todo el proceso de gestación de manera cariñosa y brindando amor por doquier. El veterinario Jorge Altamirano, experto y especialista en cuidados animales, comenta cuáles son los consejos que se deben tener durante el embarazo y busca romper con mitos creados alrededor de los animales: “Muchos piensan que las mascotas afectan a las mujeres embarazadas y eso no es real. Se deben tener cuidados pero no se produce nada grave”.