MAXI DURO CON WANDA

Maxi fue entrevistado por Fernando Niembro en el programa Estamos motivados (AM 990) y comentó que Wanda trató de convertirse en su representante cuando estaban juntos como pareja, pero él se negó. Por otra parte, aseguró que continúa teniendo problemas con ella porque no le permite ver a sus hijos. Cuando el periodista le consultó a López si Wanda alguna vez fue su representante, él señaló: “No. En su momento, Wanda me lo planteó. Fue cuando cambié de representante en Italia. Pero no hubo quórum, absolutamente. Creo que hay mujeres que son muy capacitadas para ese trabajo. Pero yo quería preservar el trabajo por un lado y mi familia por otra, con la armonía, que ya de por sí había poca. No quería mezclar los dos caminos. Mirando hoy ciertas noticias y desenlaces, creo que en aquel momento, dentro de las elecciones malas que hice, esa fue una buena”. Además, el actual atacante del Vasco Da Gama de Brasil, opinó: “Wanda tiene un tono muy verborrágico para tratar con los dirigentes Italianos, que son diez veces más fuertes que los de argentina. Tienen otro carácter. El lenguaje del fútbol es diferente y no lo aprendés de un día para el otro. Yo creo que los dirigentes del Inter se hincharon de todos estos tonos y cuestionamientos. Y el rendimiento de él no es el mismo y ellos cortaron por lo sano”.

En cuanto a la relación entre ellos, dijo: “No queda nada del vínculo entre la madre y el padre que tendría que quedar entre nosotros. No encontramos esa armonía y muchas veces tenemos que hablar a través de abogados. Es triste porque yo en realidad quiero que haya buena onda para que eso le llegue a los chicos”. Y contó sobre un tenso episodio que se dio días atrás en el cumpleaños de su hijo menor, Benedicto, quien celebró sus 7 años junto a Icardi, que cumplió 26. “Fue el cumpleaños de mi hijo más chico y cuando llamé, él le cortó el teléfono al nene. Entonces ¿qué diálogo podés tener con este tipo de gente?”, manifestó. Igualmente, Maxi remarcó: “Si le toca a él estar en la Selección, que nos saque campeones. Va a representar a un país, lo importante es que Argentina vuelva al prestigio que tuvo alguna vez. No me importa, yo soy argentino”.