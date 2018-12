“Me dan ganas de empezar la pretemporada ya”

García se lesionó, se operó y antes del cierre del año ya estaba trabajando con el equipo médico y el kinesiólogo. Motivado por la contención que le brindó el club, el punta manifestó: “El grupo es muy lindo, gente que vino a tirar para adelante, ganarse un lugar, hay gran competitividad siempre todos tratan de dar lo mejor. Cuando me lesioné estuvieron al lado mío, fue un momento doloroso y venía haciendo goles. Eso ya pasó, ya estuve con ellos haciendo trabajos, hay que tener paciencia, nada más”.

En cuanto a aquella jugada ante un defensor cervecero, el centrodelantero del Celeste y Rojo aseguró: “Seguí en la cancha porque a pesar de sentí un ruido raro, el doctor me dijo que probara la pierna. Cuando vi que no estaba bien salí, pero ya estaba roto, era lo mismo, venia de racha goleadora -cinco tantos-, eso es lo que me dolió más. Ahora estoy en rehabilitación, a veces hice doble turno, el tiempo de espera no será corto, seis meses mínimo y tampoco apurarse sirve pese a que se consiguió sin costo para el club el sistema con que atendieron a Messi, Ronaldo y muchos deportistas de élite”.

Además, García, de anterior paso por Brown de Adrogué y Ferro, declaró: “Yo tengo ganas de jugar ya, pero falta mucho, apenas pasaron casi dos meses. Trataré de quedar los mejor posible, la operación fue muy buena, y me sentí bien en los primeros trabajos diferenciados. Si vuelvo antes de que finalice el torneo, será algo muy lindo. De lo contrarios habrá que esperar el próximo torneo”.

Y sobre el otro goleador de Arsenal, Facundo Pons, dijo: ”Cuando los vi entrenar a Pons me di cuenta que era un delantero de categoría, espero que siga en gran nivel, el equipo lo necesita. Cuando le tocó estar a Pastelito Cérica lo hizo muy bien”.