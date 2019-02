“Me debo a esta institución y tengo que dar el máximo”

nROSARIO (Corresponsal).- El pase a Independiente no se le dio y Fernando Zampedri, más allá de la bronca con los dirigentes del Canalla que expresó claramente en una carta que subió a redes sociales, se tuvo que meter de lleno en Rosario Central. Anoche fue titular contra Aldosivi y luego del partido dejó bien en claro su profesionalismo. “Ya pasó, me metí en este partido porque me sigo debiendo a esta institución y por eso tengo que seguir dando el máximo de mí”, sostuvo el delantero, que es una de las figuras del Central de Edgardo Bauza para afrontar la Copa Libertadores.