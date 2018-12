‘Me duele por Guillermo, no que mi nombre aparezca, sino por la cantidad de nombres que aparecen. Están velando a un entrenador antes de tiempo y no es justo. Es tan despiadado el fútbol argentino”, fue la frase que utilizó Gustavo Alfaro en la medianoche del jueves, cuando ya se sabía que el Mellizo no iba a ser más entrenador xeneize.

Y siguió con su descargo: “Boca jugo una final de Copa Libertadores, fue dos veces campeón del fútbol argentino, está clasificado a la próxima Copa. Obviamente que perder con River no es lo mismo que con cualquier otro equipo, pero si hay alguien que se merece seguir dirigiendo a Boca es Guillermo”. Pero no le hicieron caso en La Ribera...

También Alfaro habló sobre el reconocimiento a su labor, por la cual lo mencionaron como candidato en Boca: “Me genera esa pequeña satisfacción de saber que las cosas que uno ha hecho en a lo largo de este tiempo de trabajo se puede reconocer, me genera orgullo por un lado y me reafirma las convicciones por el otro, pero ahí termina”, sostuvo.

Además contó con relación al Huracán 2019, que jugará Libertadores: “Si es por deseo, quiero que Marcos Díaz se quede, yo se que es difícil su continuidad, pero no imposible. Debemos ser pacientes”, sostuvo con relación al arquero que termina su vínculo con el club.