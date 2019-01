“Me encuentro mucho más maduro y con ganas”

En diálogo con El Quilmeño, el experimentado defensor comentó lo siguiente en referencia al plantel y su situación personal: “Me encuentra mucho más maduro y con muchísimas ganas. Y estoy feliz, sabiendo siempre lo que nos jugamos, preparándonos y con confianza respecto del tema del descenso”.

El estandarte ya había vestido la casaca de Bera en 2014 y 2015, y ahora su nueva etapa lo posiciona en una realidad un tanto distinta a la de por entonces, así que destacó: “Si bien la situación es otra hoy en día, estamos trabajando muy duro y creo que el momento lo amerita. Vamos a levantar, porque hay un gran grupo y tenemos la capacidad para hacerlo”.

En tanto, el técnico Marcelo Barrera ya había dirigido antes al lateral, con lo cual el antecendente jugó a favor a la hora de convocarlo nuevamente a sus filas. “El me conoce porque me tuvo en Barracas Central, pero aún no hemos hablado nada en particular. Sobre la marcha de la pretemporada dirá más cosas. La premisa parte de labura todos para llevar a cabo lo que pide en general, aunque cada uno debe cumplir su función”.