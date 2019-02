“ME SIGUIo EN LA CALLE CON EL MIEMBRO AFUERA”

Alejandra Maglietti detalló el acoso sufrido en la calle hace un tiempo. “Me pasaron cosas que creo que a todas las mujeres nos pasó en la calle. Son situaciones horribles. Tengo una en particular que me hizo vivir en carne propia lo que le pasa a una chica que es abusada, que es violada. Una vez iba caminando a las tres de la tarde en pleno Barrio Norte y un tipo con el miembro totalmente afuera me persiguió como tres cuadras. Yo salí corriendo, me metí en la comisaría llorando y nadie me atendió. Después de media hora aparece una mujer policía y me dijo: ‘¿Dónde está el tipo? ¿Qué te hicieron?’. Le dije lo que había pasado y me respondió: ‘No puedo hacer nada, así que andate a tu casa’. Y yo no quería volver a mi casa porque tenía miedo de volver a encontrarme al tipo. Pero no me gusta contar cosas mínimas comparado a las cosas que cuentan otras. Para que no se termine diluyendo una denuncia importante”, explicó la panelista de Bendita en Por si las moscas.