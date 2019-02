“Me sorprendió bastante lo que dijo Daniel Bertoni”

Si bien no cargó las tintas sobre el entrenador fue objetivo al sostener que “fue un error la salida de Gigliotti. No lo hubiera sido si Independiente traía otro nueve para que juegue. Porque Silvio Romero no está bien y no hay nadie para poner ahí”. Y también el Bocha se animó a aventurar que “no se si Ariel Holan sigue si le ponen un manager. Él es el que decide todo en el fútbol. Siempre me gustó la idea de ser manager o asesorar a la Dirigencia en lo futbolístico. Creo que es la base de armar un equipo bueno. Es fundamental”.