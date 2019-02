Mena y Solari corren desde atrás para el once de la Academia

El técnico de Racing, Eduardo Coudet, cerró las puertas de la práctica vespertina de ayer, en el Cilindro de Avellaneda, para enfocarse en un trabajo táctico que no discriminó entre titulares y suplentes, pues armó dos equipos de once jugadores cada uno, mezclados entre los que son prioridad o los que buscan ser alternativa, y recién en el ejercicio matinal de hoy, avanzará en la proyección de los once que jugarán en el clásico de barrio, mañana, a las 21.30, con el arbitraje de Néstor Pitana.