Mercado de divisas latinoamericano: ¿Vale la pena?

Aparte del dólar, del euro, la libra y el resto del mercado de divisas fuertes del Forex, se pueden destacar 3: Real Brasileño, Peso Mexicano y chileno.

En Forex, realmente no es común que los traders se interesen por divisas latinoamericanas, la mayoría corre por lo seguro, por lo que es más fácil predecir y, por ende, puede otorgar mejores ganancias o, al menos, no tantas pérdidas. La verdad es que, en Latinoamérica las divisas son ciertamente muy difíciles de predecir, por lo que no atraen tanto la atención.