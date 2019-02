“Merlo es un equipo con mucha experiencia”

El ex Cañuelas aseguró, en diálogo con El Quilmeño, que no hará un análisis del próximo rival, sino que más bien se preocupa por seguir afinando la sintonía del gol: “De mirar en profundidad al encuentro se encargará el DT, no puedo opinar mucho. Igualmente Merlo es un equipo duro, con jugadores que tienen mucha experiencia y eso es importante a la hora de encarar el partido”.

En la goleada contra El Porvenir, el atacante de 23 años estuvo en el momento indicado para anotar en el último minuto del partido, así que su oportuna presencia colmó sus expectativas. “Ante todo estoy contento por la victoria, porque la veníamos buscando, la merecíamos y cortamos la racha”, aclaró.

En cuanto a lo requerido por Pedro Monzón, Sandoval destacó: “Quiere que me quede entre los centrales, que esté atento al error del defensa y que colebore con el retroceso del equipo, si es necesario”.

Por último, remarcó que se siente muy identificado con el estilo de juego del Mate, al manifestar: “Es excelente para un delantero, por lo cual tengo más chances de gol. Hay jugadores por afuera que terminan bien las jugadas con centros, o que se llevan la marca, y es importante”.