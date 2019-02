MICA MOSTRO EL ANILLO Y TAMBIEN... LA HILACHA

Ayer Mica Viciconte mostró orgullosa el anillo que le regaló Fabián Cubero que confirmaba que la pareja se había comprometido. Sin embargo la vedette y movilera aseguró que el futbolista no es muy romántico y tuvo una manera más que particular de sorprenderla con el regalo. Mica describió su frío proceder ante el romántico gesto del futbolista: ‘Cuando me hizo el regalo estábamos en un hotel y el regalo estaba arriba de la cama. Entonces, le dije: ‘¿Y esto qué es?’. ‘Es un regalo para vos’. Cuando vi que era un anillo, no pregunté más nada, me lo puse y ya está. Le dije: ‘Gracias y le di un beso’. No me comprometí... Me dan vergüenza estas cosas. Tampoco le dije ‘te amo”. Cuando en Intrusos todos se rieron, ella se defendió con picardía: “Después, estábamos en un hotel...”. Cerrando la anécdota, agregó: “Yo soy la heladera y él amoroso. Pero en la intimidad no soy así, me pongo un escudo para el afuera, para protegerme... No sé lo que es comprometerse con alguien, nunca me comprometí. Es la primera vez que me regalan un anillo. ¡El regalo me encantó!’.