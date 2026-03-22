Moto3: Marco Morelli terminó 2º en el GP de Brasil y consiguió su primer podio

Morelli adelantó cuatro pilotos y quedó 2º en la carrera

Embed ¡EL SOBREPASO QUE VALIÓ UN PODIO! Marco Morelli adelantó a cuatro pilotos y quedó segundo en el GP de Brasil para lograr por primera vez ubicarse en la segunda posición. Sigue toda la acción en vivo en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/CushOC7v8P — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) March 22, 2026

En el cierre, el argentino protagonizó la maniobra más destacada de la carrera al superar a tres pilotos en una misma acción para ubicarse segundo y lanzarse en la persecución de Quiles, aunque no le alcanzó para pelear por la victoria. De todos modos, selló su primer podio en apenas su décima participación en el Mundial y confirmó su buen inicio de temporada, que también tiene a Perrone entre los protagonistas antes de la próxima fecha en Austin, Estados Unidos.