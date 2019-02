Muchos saludos por el cumpleaños de Cristina

Referentes políticos, ex funcionarios y seguidores felicitaron ayer a la ex presidenta y actual senadora de Unidad Ciudadana (UC), Cristina Kirchner, por su cumpleaños número 66. Pasada la medianoche, los saludos se hicieron visibles con el hashtag #CristinaCumple, donde se destacaron, entre los más tempraneros, Mariano Recalde, Sergio Urribarri, Jorge Capitanich y Daniel Filmus. En tanto, desde la agrupación La Cámpora le dedicaron un video titulado: “Confío en su voz”, con pasajes de discursos de la ex mandataria.