Sí, claro que sí. Son una de las mayores leyendas de la música y una de las más grandes del metal de la historia. Pero acá, en Argentina, la Doncella de Hierro es especial. Referentes de cada ser que agita sus átomos con los riffs y la bendita distorsión, para los oídos de cada compositor, y compositora amante de los machaques.

Imaginen la onda que tienen estos señores con este país que, el viernes después del reconocimiento en el Congreso de la Nación como "Visitantes de Honor" por la Cámara de Diputados ,-donde hubo bocha de músicos de escena pesada local, el grupo de fans argento y por fin, el metal tuvo una mayor visibilidad en los medios, algo que lamentablemente e injustamente ocurre pocas veces- jugaron un partidito se fútbol en el club Excursionistas con Claudio Paul Caniggia como anfitrión. Su crew, los vagos de Excursio, varios músicos de la escena local y fanáticos. Encima Harris se llevó de regalo la histórica casaca 7 del Pájaro de la Selección. ¡ R E - Z A R P A D O!

¿Y cómo pintó semejante locura perfecta? Porque el loco de Steve Harris, fundador de esta banda legendaria del heavy, es un enfermo del "fulbito", generó una buena relación con el Pájaro Caniggia, y además conoce a muchos metaleros argentinos. Y por si esto fuese poco, al día siguiente del picadito en Excursio, el bajista de Maiden -considerado como el mejor bajista del mundo- les pidió los nombres a todos los presentes y él mismo los anotó en su lista de "invitados free" para el show épico e inolvidable que, un día después, dieron en el estadio Vélez Sarsfield. ¡Harris, no da más de groso! No puede ser tan campeón mundial.

Entonces, con semejantes bondades y actitudes de tipos de barrio, que no se olvidan del -o de los- que le tiró un centro, cómo no decir que son demasiado importantes para nosotros. Si después encontrás en los recitales locales, algunos y algunas que se hacen las estrellitas y ni ahí te anotarían en un show de tanta magnitud.

Ese sentido de pertenencia que portan los ingleses con los argentinos y que demostraron en cada una de sus 11 visitas, los hace más grandes para nosotros. ¿Saben la emoción que tenían esos pibes y pibas que se enteraron en la boletería que el mismísimo Harris los había anotado en lista de invitados especiales de Maiden? C O N M O V E D O R. Una clase de humildad que muchos y muchas deberían estudiar de memoria.

Hay un enorme sentimiento, y genuino, del posta. En el corazón de toda y todo metalero argentino está y estará de por vida Maiden. Y ellos también tienen un gran amor por este país. Hay un feedback recontra copado, y el gigante de Bruce Dickinson -¡qué frontman sin precedentes! por el amor de James DIO, Bruce es de los cantantes más perfectos que parió el heavy en toda su historia- expresó algo de ésto en los minutos que charló el día que el metal tomó el Congreso: "Un largo viaje separa a Londres de Buenos Aires, pero hay una pequeña distancia en el corazón. Amamos la comida argentina, el vino, sus jugadores de fútbol, el equipo de rugby. Mi corazón está en Argentina".

"The Legacy of the Beast" o el legado de la Bestia que dejó la banda inglesa en Argentina quedó marcado a fuego. Con todo lo que dieron los Iron Maiden en cada visita, los metaleros y las metaleras de nuestro país tienen una gran herencia. Solo queda decir, por undécima vez: G R A C I A S Maiden por tanto, perdón por tan poco...

El histórico setlist de Maiden en Vélez

El setlist que armaron los Maiden para esta visita número 11 fue descomunal. No bajamos más de la manija que nos dejaron. ¡Qué bestias estos muchachotes! 16 temones de los históricos y un espectáculo sublime, acorde a sus 44 años -ya cerca de los 45- de carrera en el heavymetal mundial. Todo ser que estuvo en Vélez dice lo mismo: el mejor show de la Doncella de Hierro en Argentina. Valió cada centavo. Estos señores, con sus canciones y este tipo de espectáculo que son verdaderas obras de arte, le cambiaron la vida a todas las personas que recibieron en el pecho y en el alma sus gigantes performances. Inigualables. ¡Inquebrantables!

Así fue la lista salvaje y emotiva de la Bestia en Argentina:

•Aces High

•Where Eagles Dare

•2 Minutes to Midnight

•The Clansman

•The Trooper

•Revelations

•For the Greater Good of God

•The Wicker Man

•Sign of the Cross

•Flight of Icarus

•Fear of the Dark

•The Number of the Beast

•Iron Maiden

•The Evil That Men Do

•Hallowed Be Thy Name

•Run to the Hills

Serpentor, el legado de la Bestia

Serpentor, la única banda de Argentina que tocó con Iron Maiden en el show épico en Vélez, demostró lo que decían las líneas de arriba: son parte de ese legado de la bestia. La banda de thrash con más de 20 años de historia en el movimiento metalero argento sacudió las columnas vertebrales de miles. Gran show de los pibes, que el 16 de noviembre festejarán los 15 años de su disco Poseído en Groove de Palermo junto a Undermine, Malicious Culebra y Morvida. Un ejemplo de que nuestro país tiene bandones del carajo. ¡Aguante la S!