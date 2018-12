Nández no tuvo el regalo que quería para su cumple

p EL URUGUAYO FESTEJO AYER SUS 23 AÑOS, Y A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, RECHAZO LA PRIMERA OFERTA QUE LE HIZO BURDISSO PARA QUE CONTINUE EN EL XENEIZE. IGUAL, SON OPTIMISTAS EN LLEGAR A UN FINAL FELIZ.

N icolás Burdisso se puso la negociación para la continuidad de Nahitan Nández al hombro, pero todavía no pudo cerrar el nuevo contrato. El flamante manager de Boca, le alcanzó una oferta a Pablo Betancourt, el representante del uruguayo, pero el primer ofrecimiento fue rechazado. Los números que pretenden son más altos, y por eso, en el día de su cumpleaños, el mediocampista tuvo que decir que no, ya que no le dieron el regalo que quería. Las negociaciones continuarán y ambas partes son optimistas para que la novela, que promete durar unos días más, termine con final feliz.