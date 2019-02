“Necesitamos un triunfo para no perder la confianza”

La caída frente al León dejó al elenco de Pedro Monzón bastante disconforme con el resultado y así lo reflejó el volante Walter Hermoso, en diálogo con El Quilmeño: “Arrancamos la semana con un poco de malestar, pero ya no podemos mirar más hacia atrás, sino hacia adelante y así encarar el partido ante el Porve con todo, porque no será nada fácil y necesitamos levantarnos”.

El mediocampista indicó que el Mate se podría haber traído del Oeste una cómoda victoria y que el resultado fue inmerecido, lo cual reconocieron hasta los propios futbolistas del rival, así que destacó: “Creo que fuimos superiores en gran parte del partido, no nos sentimos superados, ni nos complicaron mucho en defensa. Ellos aprovecharon la chance que tuvieron y nosotros no, ahí estuvo la diferencia”.

El protagonista no es amigo de las comparaciones y no quiso trazar un parangón respecto del plantel del año pasado, que accedió a la final del Reducido de la Primera C y perdió contra J.J: “En cuanto al grupo, es excelente y hay que tener en cuenta que se fueron varios jugadores. Quizás en este momento tenemos otras características, con los que se sumaron”.

Sin detenerse mucho en paralelismos, pone sus fuerzas al servicio del partido del domingo contra El Porvenir y deslizó: “Necesitamos una victoria para no perder la confianza, veo que tenemos para pelear, pero dependemos de los resultados. Así es el fútbol y debés ganar para seguir en carrera”.

Hermoso tiene 27 años y desde hace seis que transita los caminos junto a la familia matera. Sobreviviente de aquellas épocas de ascenso a la Primera C junto a Ramón Borda y Adrián Leguizamón, el volante habló de su presente y remarcó: “Desde lo individual me siento bien, tratando de mejorar en lo que me piden para serle útil al entrenador y al equipo. Todos nos ponemos metas y la mía es poder estar siempre en el once y responder en los partidos que me toque jugar”.