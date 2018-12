"Está confirmado que vamos a cerrar 14 escuelas de adultos. Es un trabajo que venimos haciendo hace varios años para armar una mejor oferta educativa personas que tienen que terminar la escuela primaria o la secundaria", dijo Acuña y agregó que "trabajamos para flexibilizar los planes de estudio para que sean modulares y no graduales. Que se puedan reconocer saberes previos, que tengan la posibilidad de orientación profesional y hacerlo en diferentes modalidades, presencial, semipresencial o virtual completo".

Embed

El intercambio de opiniones entre el Nelson Castro y Soledad Acuña:

Nelson Castro: ¿Por qué no se puede hacer con escuelas abiertas, esto es un disparate lo que están haciendo?

Soledad Acuña: No tienen estudiantes Nelson.

NC: No importa. Que no tenga ahora no quiere decir que no tengan mañana. Conceptualmente, están cerrando escuelas. De la explicación que quiera, pero están cerrando escuelas...

SA: No

Nelson NC: ¿Usted dio clases alguna vez en aula?

SA: No, yo no soy docente.

NC: Se nota. Solamente alguien que no es docente puede decir esto que usted dice...

SA: Pero Nelson, yo recorro las escuelas todos los días…

NC: Parece que no lo hiciera.

SA: Al lado de estas escuelas hay otras escuelas. Hoy estamos pagando salarios a docentes que no tienen estudiantes

NC: Hay que buscarlos...

SA: Le acabo de contar que se sumaron 5600 estudiantes nuevos en el último año.

NC: Las escuelas no son suficientes.

SA: No es cierto que no hay escuelas. Hicimos un estudio detallado de la oferta que tenemos. Al lado de estas escuelas que se cierran hay otras.

NC: Si usted tiene un profesor cada cuatro alumnos es mucho mejor, porque el nivel de contención que hay que darle a esos chicos es brutal. Y la escuela juega un rol fundamental.

SA: No estamos dejando a ningún estudiante sin una oportunidad. Le estamos dando ofertas con una modalidad que le va a dar más herramientas, más seguimiento.

NC: Pero ministra, y por qué no escuchan a los docentes que están allí que aportan una visión crítica.

SA: Hace años venimos trabajando con los supervisores y directores de las escuelas para modificar los planes de estudio. No es cierto que lo hicimos en una oficina encerrados.

NC: Hay docentes que se quejan por no haber sido escuchados.

SA: También son docentes que han venido cobrando su salario sin tener ningún alumno.

NC: Pero la solución para eso no es cerrar escuelas. Si no hay alumnos este año puede haber el año que viene.

SA: No estamos cerrando escuelas, sino un tipo de plan de estudio.

NC: Pero las escuelas se cierran.

SA: No es verdad, no es cierto. Le pido que me escuche.

NC: Yo la escucho, le creo, pero le creo también a la gente que critica. Por qué no le voy a creer también a los otros...

SA: Pero los que critican tienen un interés creado.

NC: Eso es un prejuicio suyo. Usted también puede tener un interés creado.

SA: Por supuesto...

NC: Ah bueno...

SA: Mi interés es dar una oferta más realista, que otorgue la opción de terminar a los jóvenes o adultos que no han podido terminar la escuela en otro momento y ahora lo necesitan por un tema laboral. Nada más que 36% de terminalidad.

NC: Pero usted entonces lo trabaja con las escuelas abiertas. Porque esta idea de cerrar escuelas porque necesitamos escuelas abiertas. Porque esos cursos no van a estar más.

SA: A pocas cuadras están otros lugares con otros cursos más adaptados a la nueva modalidad. Estamos abriendo cursos.

NC: Y están cerrando. Hay que dejar la escuela abierta para ver cómo se trabaja con esos docentes para que se mejore la oferta en esos centros, no cerrando.

SA: Los cursos se cierran pero se abren otros con posibilidades de darles más herramientas a los estudiantes.

NC: Pero algunos van ahí.

SA: Van muy pocos y egresan muy pocos.

NC: Lo ideal sería hacerlo en ese mismo lugar, no cerrarlos.

SA: A pocas cuadras tienen otras opciones, con modalidades mucho más adaptadas.

NC: Pero esos otros establecimientos están abiertos. Y van agregar alumnos en esos cursos.

SA: Depende de la modalidad.

NC: Lo que le quiero decir que cualquier fuera la modalidad, ahora va a haber más alumnos en esos cursos. Por qué no poner la modalidad nueva en los establecimientos que ya funcionan. ¿Usted habló con los alumnos de los lugares que cierran?

SA: No, no hablé...

NC: Se nota que no habló con ellos. Esto es una vergüenza.

SA: Es una opinión.

NC: Claro que es una opinión.

ADEMÁS:

Escuelas nocturnas: ¿cómo afecta el cierre a docentes y alumnos?

Tensión en Flores: la policía desalojó a manteros y se llevó a 4 detenidos