Niell y su expectativa con la camiseta de Quilmes

A los 35 años y con un impresionante recorrido en el fútbol argentino y del exterior, el protagonista habló de su estado para encarar el semestre con el Decano y soltó, en diálogo con FMQ: “Me noto bien, y vine para arrancar con todo el plantel. Estoy feliz de que esto se pudo concretar, porque es un desafío muy lindo y todos quieren jugar acá”.

El ex Guillermo Brown de Puerto Madryn no tuvo demasiado rodaje en la entidad de Chubut y jugó los últimos partidos, así que su meta es afianzarse en el once principal. “Pretendo estar en la mayoría de los encuentros en esta etapa”, aclaró.

Y se refirió a la responsabilidad que tendrá como referente del conjunto de la región: “Tengo la edad en la que se debe dar una tranquilidad a los chicos. Quilmes siempre me gustó, es grande y muy lindo para venir a jugar”.

Por último, mostró su cuota de optimismo a la hora de hablar de los magros números del Cervecero: “Ganando unos partidos nos vamos acomodando, la verdad que uno ya está acostumbrado al tema de los promedios. Pero igualmente vine para entrar al octogonal y pelear por el ascenso. Leo (Lemos) sabe que soy un jugador con trayectoria y que era importanque que llegara al club”.