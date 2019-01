“No dudé por lo que Racing representa como club”

A su vez, elogió ahora su compañero de ataque Lisandro López: “Nos conocimos en Francia hace un par de años, sabemos lo que es como jugador y además, es una muy buena persona”.

“El técnico decidirá dónde y cuando tendré que jugar”, agregó, sin pretensiones de titularidad, aunque no siente que la edad sea un condicionante: “El fútbol argentino es una muestra de ello”.

De todos modos, también aclaró que haberse ido del Taladro (ayer firmó la rescisión de su contrato) no le fue fácil y expresó: “Estoy haciendo un duelo que llevará seguramente un par de días. Sin dudas es un momento raro pero sentí que la decisión que tomé es racional y no pasional. La tenía que tomar, es un alivio. Hablé con Crespo y me entendió. Me pone muy contento que en el club haya alguien de su envergadura. Hay un montón de cosas que guardo dentro mío. Cuando volví de afuera lo hice para volver a Banfield, pero dos años después, el contexto es distinto. Sentía que era una carga, que era una presión extra y que había cosas que me afectaban por demás. No sé cuales serán las vueltas de la vida. No sabía que me iba a ir. Pero me voy con la conciencia muy tranquila”.