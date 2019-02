“No hay excusas para que las clases no empiecen”

El titular de la cartera educativa hizo alusión al conflicto en la provincia de Buenos Aires. “La gobernadora hizo la oferta con los parámetros que querían los gremios. Los sindicalistas dijeron que estaba bien, pero que quedaba lo del año pasado. El gobierno dijo que sí, ofreció sentarse a discutir ese problema también. No veo razón para que no inicien las clases”.

Para Finocchiaro, “algunos gremios docentes abandonaron la lógica gremial para pasar a tener una lógica política. Es muy diferente la lógica gremial a la política. Todos sabemos de quién hablamos. A los gremios les ofrecieron todo lo que pidieron. No hay excusas para que no empiecen las clases. Si dicen que van a parar por el Día de la Mujer, yo les digo que para tomar conciencia lo haría en la escuela enseñando a los chicos”, expresó en el programa Más que Noticias por América 24.

Las clases en todas las primarias del país deberían arrancar el miércoles 6 de marzo, después de los feriados por carnaval. Pero CTERA, el gremio docente mayoritario, definiría un paro de 48 horas para el miércoles y jueves, además de una movilización el viernes por el Día de la Mujer. De ese modo, no habría un solo día de clases en muchas escuelas durante la primera semana.

“La educación es la solución a todos los males que aquejan a nuestro país. En los últimos diez años se perdieron 170 días de clases. El 90 por ciento a causa de los paros. A eso sumale cuestiones climáticas y otras cosas. Para nosotros cada día cuenta, cada día que se pierde en el colegio es robar un poco el futuro. La escuela enseña horizonte, valores, ambiciones, mucho más que la regla de 3 simple”, señaló el funcionario.

Del mismo modo, añadió: “La grieta no es solo política o partidaria en este país. La grieta está entre los que quieren vivir bien y cumplir las leyes y los que hace tiempo están en la no norma, la no ley. Claramente no da lo mismo todo. La educación debe estar en el centro del debate en su totalidad”.

Además se refirió a la nominación del docente Martín Salvetti, que quedó entre los diez finalistas para el ‘Nobel de educación’. “Martín muestra el talento, la vocación y el compromiso de nuestros docentes, hay muchos martines y martinas en el país que no son reconocidos y premiados. Nosotros tenemos que incentivar y reconocer a los maestros como Martín. Es lo que estamos haciendo. Martín es un ejemplo, el docente universal argentino no es el que pide licencias todos los días”, planteó.

Por último, enfatizó en la importancia de incorporar a las familias a la discusión educativa, una medida que se comenzó a implementar en la provincia de Buenos Aires.”’Todos nos tenemos que involucrar en la educación”.