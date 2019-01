No hay feriado que pueda con nosotros

A yer no hubo diarios por el feriado del primer día del año, por lo cual no salió el suple Suerte. Pero nosotros nunca dejamos a gamba a nuestros lectores ya que no podemos dejar de mencionar la pasada gran semana, en la cual a pesar de la drástica reducción en los sorteos por el feriado de Navidad, igual nos las arreglamos para sumar a lo loco y terminar totalizando nada más y nada menos que ¡25 aciertos!.