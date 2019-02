“No hay que esperar a que ocurra algo grave”

En declaraciones a radio FM La Patriada, Solá explicó que “por las fechas y por la presión que viene de las bases”, la oposición podría terminar competiendo en una gran interna. En este sentido, el ex gobernador bonaerense sostuvo que “una PASO entre 2 ó 3 personas podría ser muy beneficiosa” para el peronismo. “Una provincia complicada para la unidad era Entre Ríos, y se logró. Hay una convicción de la gente de no poder seguir viviendo en esta decadencia económica”, opinó. No obstante, el antiguo aliado de Sergio Massa en el Congreso evitó referirse a una posible interna entre el líder del Frente Renovador y el kirchnerismo. “No puedo opinar sobre él porque son decisiones personales, como la de (el economista Roberto) Lavagna, pero para tomar definiciones sobre qué hacer en vistas a las elecciones no hay que esperar, me parece un error esperar, hay que tomar la decisión antes, no esperar a que ocurra algo grave para tomar decisiones”, agregó.