No quieren dejar nada librado al azar

El Torito no quiere dejar nada librado al azar, ya que terminó segundo a cuatro puntos (con un partido menos) del líder Sarmiento. Por eso el cuerpo técnico empezó a pensar en lo que resta para 2019. La ídea es incorporar dos jugadores, un mediocampista zurdo con llegada y un delantero que juegue por afuera. Por ahora no hay nombres, lo único que se sabe es que del actual plantel no habrá ninguna desvinculación.