Alberto se puso al frente de la campaña y habrá anuncios económicos el jueves

Alberto Fernández dejó bien en claro que se hacía cargo de la derrota y que se pondría la campaña al hombro a partir de ahora. No todos los dirigentes del Frente de Todos coinciden con esta estrategia, pero al parecer, es la que se pondrá en marcha. En este esquema, el presidente ha decidido resistir toda embestida que apunte a cambiar nombres en el Gabinete. Y planea recorrer la provincia de Buenos Aires, especialmente el conurbano, donde buscará sacar más votos de ventajas para tratar de revertir la derrota del domingo.

Decidido a poner en marcha la estrategia que acordó con su equipo más cercano, el presidente estuvo en Almirante Brown. Allí almorzó con Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis, Wado de Pedro, Matías Kulfas, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Y luego se reunió con intendentes de la primera y la tercera sección electoral, para intercambiar ideas sobre cómo trabajar en estos dos meses de aquí al 14 de noviembre próximo. La excusa fue visitar una planta industrial e inaugurar obras viales en uno de los distritos donde el Frente de Todos sacó más diferencia a su favor el domingo pasado.

“La obra pública es el camino para recuperar la Argentina. Creemos profundamente en el trabajo como motor del crecimiento. Somos el gobierno que va a transformar los planes sociales en trabajo con la humildad de escuchar cada uno de los mensajes que la gente nos dice”, dijo Sergio Massa, quien en las últimas horas sonó fuerte como posible reemplazo de Santiago Cafiero al frente de la Jefatura de Gabinete.

La obra pública será uno de los pilares en los que se apoyará el Gobierno en los próximos meses para reactivar la economía y poner en marcha la rueda en muchos lugares donde todavía no comenzó a moverse, luego de meses de inacción por la pandemia.

Otro de los ejes será poner plata en el bolsillo de la gente. Por eso, el jueves se harán anuncios que podrían traer alivio a quienes cobran sueldos menores a $ 100.000, aunque también habría algún aumento del mínimo no imponible de Ganancias que beneficiaría quienes cobran más de $ 150.000. Junto con esto llegarían anuncios que beneficiarían a jubilados y trabajadores que están en la informalidad.

En el círculo íntimo del presidente aseguran que estas medidas "no son electoralistas” y se escudan en que realmente escucharon el sonoro mensaje de las urnas del domingo pasado. Sin embargo, en el Gobierno saben que si no reactivan la economía de manera rápida y lo comunican eficazmente, no podrán revertir el resultado de las PASO.

“¿Quién puede creer que nosotros somos felices distribuyendo planes? Lo que queremos distribuir es trabajo a los hombres y mujeres de nuestro país”, dijo el presidente en el acto que se realizó luego de que compartiera el almuerzo con los intendentes y dirigentes que lo acompañaban. Y agregó: “Lo que necesita el país son emprendedores que se arriesgan y generan empleo, y no especuladores financieros que encuentran en una inversión financiera lo que otros le cuesta años de sacrificio”.

Tras arengar a los militantes que se habían congregado en el lugar, el presidente repitió una frase que es posible que volvamos a escuchar: “Lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos, los errores cometidos no los volveremos a cometer”. Así, Alberto Fernández se puso al frente de la campaña que resta para llegar al 14 de noviembre.