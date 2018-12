-Debatir las ideas y alternativas de modelo en el fútbol, en el tenis y en el ámbito de la cultura es bienvenido. No se puede pensar que lo que existe no tiene alternativa. Las sociedades anónimas no solucionan el problema del fútbol, ni las asociaciones civiles sin fines de lucro. El modelo de gestión es el que termina perdurando en el tiempo. Pensar que no podemos debatir un modelo diferente, no cierra como sociedad.

-¿Sociedades anónimas, sí o no?

-El título “S.A. si o no”, es engañoso. Hay que ver el contexto. Hay que analizar en el fútbol el contexto impositivo, laboral, de seguridad y deportivo. Si el día de mañana fuese S.A. hay que ver qué ejemplos tomamos. No es lo mismo el fútbol español que el alemán. Allá son clubes más de fútbol, no como acá que tienen muchas actividades. Si los clubes van a seguir siendo cómo ahora, probablemente la figura que fuera puede llegar a fracasar. Ahora, si modificamos un montón de circunstancias, puede funcionar bien. Entonces, analicemos todo: no es “S.A. sí o no”. Analicemos si queremos que los clubes sigan brindado educación o si esa no es una función del club. ¿Queremos que siga habiendo otras actividades además del fútbol? Si queremos recibir inversiones ¿a cambio de qué? ¿Qué se le va a pedir al inversor? El debate es más amplio que el título. Debatir, analizar y pensar, no nos atrasa. Nos beneficia. Después se decidirá algo.

¿Pensás que tiene que darse el debate?

-Sí, no es necesario hacer una asamblea para dar el debate. Muchos clubes tienen su posición tomada al respecto.

-¿Pero está en agenda?

-No. Se da en reuniones. Creo que lo que hay pensar qué queremos para el fútbol de acá a 20 años.

-¿Ese debate es urgente?

-Creo que sí. En el fútbol y en todos los ámbitos. En cualquier lado tiene que haber un debate estratégico ¿Qué queremos para nuestro fútbol? ¿Queremos ser una de las mejores cinco ligas del mundo? ¿Queremos ser una liga que exporte jugadores? ¿Queremos ser una liga competitiva? ¿Una que trabaje mucho con el fair play financiero? ¿Qué queremos en el tiempo? Si de acá a 10 años quiero llegar a un lugar, tengo que saber qué tengo que hacer. Esas cosas son buenas debatirlas y analizarlas.

-Si tuvieses la posibilidad de decidir despóticamente al menos una cuestión para 2019 ¿Cuál sería?

-(Risas) No, no necesito de decisiones despóticas porque las propuestas que planteamos en mayor o menor medida se fueron aprobando y en algunos casos cuando nos modificaron cosas terminando haciendo un mejor producto. No pienso que mis ideas sean las mejores y el resto no sabe nada. Por ejemplo, la Copa de la Superliga, tenía un planteo original que se modificó después del debate propuesto y que volvió más atractiva la competencia. Al otro día en el comité ejecutivo se aprobó por unanimidad un modelo mejorado al que habíamos planteado en su momento. Si hubiese tomado una decisión despótica, nos hubiésemos privado de tener una copa mejor.el desembarco de sociedades anónimas deportivas.

“Los estadios que tenemos en la Superliga son un déficit”

¿La infraestructura es un déficit?

Hay muchos estadios refaccionados, el más nuevo es el de La Plata. Obviamente tenemos estadios viejos. Tienen 50, 60 o 70 años. En el mundo, todos tienen muchísimos menos. Tenemos que trabajar en la infraestructura. Estamos trabajando primero en lo económico -financiero. No implica tener estadios mejores volteando los actuales. El Leganés es “nuevo”, pero no es nuevo. Modificaron accesos y tecnología para que parezca nuevo. El Real Madrid o Barcelona tampoco construyeron la semana pasada. No es malo un estadio con cierto recorrido del tiempo, pero si tenemos que tener un cuestión tecnológica. Es un déficit de nuestro fútbol. Los estadios del mundo tienen accesos gratuito de internet, restaurante, estacionamientos, tiendas oficiales, butacas cómodas, techo en las plateas y populares. Ahí tenemos que apuntar.

Mariano Elizondo 2 Santiago Pandolfi

-¿Que más le falta a la Superliga?

-Tiempo. Seguir en este proceso de orden. Mejorar la competencia, la infraestructura, el servicio, la tecnología, algunos campos de juego. Mayor comodidad, trabajar más con divisiones inferiores.

-Muchos dirigentes tienen el fútbol como un trampolín a la política ¿A dónde pensás que te puede ubicar la conducción de la superliga?

-A mi casa, en Mercedes.

-¿Reelección?

-Ni pensándolo.

-¿Quién tendría que sucederte, pensás que un dirigente de club?

-No sé. Lo que creo, tomándome una atribución de pensar cómo pueden pensar los dirigentes en este momento, es que tener una persona que no venga de ningún club soluciona muchos problemas que si (el presidente de la Superliga) viene de una institución. La procedencia te sesga. Sus pares, van a decir: tomó tal decisión para beneficiar a tal o perjudicar a otro. Al no venir de nadie, y ser de todos, te permite tomar decisiones tranquilo sin temer a que interpreten una equivocación.

-¿En qué lugar te gustaría dejar la Superliga?

-Cuando me vaya, la Superliga va a existir. Cuando llegué no existía. Va a tener un nombre y un respeto. Las discusiones de hoy, serán una anécdota. La Superliga va a tener un lugar que hace un año no tenía. Va a tener un saneamiento económico financiero y una competencia que hace un año atrás no tenía.

“La CONMEBOL se metió en nuestro calendario y eso no está bien”

-¿Cómo viviste la final entre River y Boca desde afuera? Porque son clubes de Superliga, pero en una competencia ajena.

-Lo vivimos desde dos lados. Con alegría por tener dos equipos de Superliga jugando la final, porque los dos mejores equipos de América son nuestros. Pero lo vivimos también con descontento porque Conmebol durante cinco fines de semana entró en nuestro calendario y eso nos hizo reprogramar muchas fechas y muchos partidos. Conmebol tenía definido jugar las finales los miércoles. Luego sin consultarnos cambió al sábado y se sucedieron los cambios por cuestiones climáticas y de seguridadà Las cinco intromisiones en nuestro calendario perjudica no solo a Boca y a River, sino que perjudicó a Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Huracán, Vélez, San Lorenzo. Al perjudicarlos también perjudicaste a los dirigentes, porque otro horario no es la misma recaudación; al cuerpo técnico porque planificó la semana de otra manera; a los jugadores y a los hinchas, que podían ir a la cancha un sábado a la noche y terminó con un partido el lunes.

-¿Cuál es la relación institucional con Conmebol?

-El vínculo no es malo, pero tomaron una decisión que no se consultó y nos afectó. No sólo en líneas generales, sino puntualmente al producto.

-¿Y el destrato de Conmebol, entonces, para quién es? ¿Para la Superliga, para la AFA, para ambos?

-Creo que al fútbol argentino. Saquemos las instituciones: se perjudicó a los clubes, al fútbol argentino.

-Ustedes enviaron dos escritos a Conmebol. ¿Tuvieron respuestas?

-No

-¿Y eso, cómo te cae?

-Desde lo personal, te cae mal. Cuando uno pregunta, espera que respondan. Pero quitemos lo personal: más allá de lo que nos pueda caer a cada uno de nosotros, el problema es no haberle encontrado solución. Porque también afecta a la Conmebol, porque nuestra competencia en el largo plazo también va a afectar la competencia de la Conmebol: si yo no tengo una buena competencia, mis equipos no van a ser buenos ni fuertes y su papel en la Sudamericana y Libertadores, tampoco.

Elogios para Scaloni y Chiqui Tapia

”Me gusta Scaloni. La selección, por lo que se ve, tiene un proceso de transformación en curso y Scaloni es parte de esto. En las selecciones de otros países, muchas veces los técnicos no tienen muchas trayectoria en los clubes o ves que los DT con mucha trayectoria en clubes no quieren dirigir a sus selecciones: Mourinho no quiere dirigir Portugal, Guardiola a España. Me parece que este proceso es similar al de otras selecciones del mundo. En el mundial hubo técnicos sin trayectoria en clubes. Entiendo que dirigir una selección no es lo mismo que dirigir clubes. Es una persona joven que ha demostrado capacidad para el trabajo y que hay que darle una oportunidad. No me parece que sea una decisión incorrecta su nombramiento”, dijo Elizondo.

Sobre el trabajo de Chiqui Tapia en la AFA opinó, “primero, en un año y medio logró el apoyo y consenso de todos. Luego ordenó la casa. No es primero una cosa y después la otra: también ordenó la casa. Y esto que decía recién, no había plata para pagar a los DT, a los árbitros, a los jugadores de selección y esa discusión hoy no existe. Ordenó mucho lo económico y financiero. Después, lo deportivo, no depende de la conducción muchas veces. Pero si hacés la cosas bien, es mucho más probable acercarte al éxito. El fútbol argentino, desde la AFA, ha mejorado muchísimo de lo que era años atrás”.

Sobre la posibilidad que en un futuro sea presidente de AFA, Elizondo respondió, “no me imagino. Tampoco es que digo “no, ni en pedo lo haría”. Tengo un mandato en la Superliga, son cuatro años y me quedan menos de tres años. Estoy muy cómodo y nunca se me cruzó por la cabeza nada de administrar o manejar la AFA”.

ADEMÁS:

El Pack Fútbol tendrá un fuerte aumento en 2019

Superliga: el cronograma de los partidos pendientes y las fechas restantes