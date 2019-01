nPantalla muy caliente

Momento caliente en el programa TyC Sports Verano, entre Antonio Barijho (delantero ex Huracán y Boca) y el colega Leonardo Farinella, con la rivalidad superclásica y una discusión que fue subiendo de temperatura. “Leo no me quiere porque es de River”, disparó el Chipi, que fue por más al considerar que la actuación del MIllonario en el Mundial de Clubes de Emiratos Arabes, con eliminación en semifinales ante el ignoto Al Ain, “fue un papelón”. Típica de ex jugador para desacreditar a un periodista, Antonio Barijho apeló al golpe bajo de remarcar que los hombres de prensa no fueron profesionales de la pelota. “Yo soy jugador de fútbol y Farinella es periodista. Los periodistas critican a los futbolistas y nunca jugaron a la pelota. Antes de hablar, deberían salir a correr porque están muy gordos”, tiró el ex delantero. La respuesta de Farinella no se hizo esperar: “En mi evaluación como periodista, sin saber jugar a la pelota como jugás vos, creí que había sido un gran mérito ganar la Copa Libertadores más importante de la historia”. Pero Barijho volvió a chicanear: “Fue el segundo partido más importante de la historia de River porque el primero lo perdió con Belgrano”.