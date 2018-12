nUn argentino, figura

Hay un argentino que la está rompiendo toda en el fútbol francés y no es conocido ni famoso por estos lados. Tiene 28 años y es oriundo de Progreso, provincia de Santa Fe. Todo lo hizo en silencio, a pulmón, y ahora puede convertirse en protagonista de una transferencia récord. Vamos al grano: se trata del delantero Emiliano Sala, sin pasado en el fútbol argentino, actual goleador del Nantes y de la liga francesa de primera división. Resulta que un equipo de la Premier League dispuesto a pagar 20 millones de euros por su pase. Se trata del Cardiff City de Gales, uno de los ascendidos en la última temporada a la máxima categoría del fútbol inglés. El primer club de Sala fue el US Orléans de Francia, cedido por Burdeos en la temporada 2012/2013. Luego, continuó en Chamois Niortais (2013/2014), Budeos (2014), Caen (2015) y Nantes. En la actualidad el atacante santafesino comparte el primer lugar de la tabla de goleadores de la liga francesa junto con el galo Kylian Mbappé y el marfileño Nicolás Pépé. A esta altura, se haga o no el millonario pase al Cardiff, es hora que desde la selección argentina empiecen a tomar nota de su presente.