Núñez Carmona está listo para volver a la prisión

Los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal escucharon el descargo de Matías Molinero, abogado defensor de Nuñez Carmona, quien pidió que se rechace el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para revocar la excarcelación de su cliente, por lo que ahora corre un plazo de 5 días hábiles para que se tome una decisión.

Molinero resaltó que la condena a Nuñez Carmona no está firme al haber sido apelada, por lo que su cliente debería permanecer en libertad al menos hasta que ese fallo sea revisado. “La condena, no firme, no puede ser suficiente para analizar el riesgo de entorpecimiento o de fuga de mi defendido”, sostuvo el abogado en la audiencia, a la que asistió Núñez Carmona.

“Me pude haber fugado 30 veces y no me fugué”, aseguró Núnez Carmona ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, que le habían dado la palabra sobre el final de la audiencia. El acusado señaló además que nunca tuvo “influencia ni poder residual”, y remarcó, al borde del llanto, que está al cuidado de su madre de 91 años, por lo que solicitó que no se le revocara la excarcelación.

Antes de entrar a la audiencia, Núñez Carmona habló con los periodistas acreditados en los tribunales federales de Comodoro Py a quienes les aseguró que está “preparado” para volver a prisión.

Contó que dejó preparadas cajas con elementos de higiene personal, café y otros productos básicos para que se las envíen por encomienda al penal en el que eventualmente lo dejen encarcelado.

Núñez Carmona dijo que decidió hacer eso luego de que la Cámara de Casación revocara el lunes la excarcelación de su amigo Boudou por considerar que la libertad bajo fianza del ex vicepresidente y ex ministro de Economía generaba riesgos de fuga . Núñez Carmona fue condenado a cinco años y seis meses de prisión como partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de haber participado de maniobras que supuestamente permitieron a Boudou quedarse con Ciccone Calcográfica a través de testaferros. Al igual que Boudou, Núñez Carmona había sido detenido el 7 de agosto pasado, cuando lo condenaron, porque el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 entendía que su libertad podía afectar el desarrollo del caso conocido como Ciccone II.

Sin embargo, en diciembre, tras los procesamientos sin prisión preventiva dictados por el juez Ariel Lijo en la segunda causa vinculada con Ciccone, el abogado de Núñez Carmona volvió a reclamar su libertad y el TOF 4, que había modificado su integración, se la concedió.