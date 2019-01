Ofrecen campos para albergar ganado

Como consecuencia de las intensas lluvias, unas 300 mil hectáreas quedaron bajo el agua y 109 personas debieron ser evacuadas, según precisó la secretaría de Protección Civil de la provincia.

Además de los aportes económicos por parte de las autoridades locales, vecinos y productores de otras áreas de la provincia no afectadas por el agua iniciaron a través de redes sociales y medios de comunicación locales campañas solidarias, que van desde donaciones de alimentos no perecederos hasta el ofrecimiento de parcelas donde trasladas el ganado.

“Estaba leyendo los diarios y la situación es lamentable. Sólo el que pasó una situación similar sabe lo que es esa desazón de sentir que perdés el trabajo y la inversión de casi toda tu vida”, señaló Gustavo Mondido, que ofreció parte de su terreno para albergar “aproximadamente 200 cabezas de ganado vacuno”.

El productor que vive en Suardi, unos 150 kilómetros al sur de zona afectada, calificó la situación como un “desastre” y consideró que “se esta complicando más con la bajada de aguas de Chaco y Santiago del Estero”.

“Hace unos años atrás lo viví, sé lo que es la desesperación de perderlo todo, de sentir impotencia, ya que contra la naturaleza no podés hacer nada. Nadie se imagina lo que es vivir la pérdida de todo tu capital, a veces, producto del trabajo de toda tu vida”, reflexionó.

“La cosecha se pierde, tenés que cerrar los ojos y mirar para adelante. En cambio el ganado si es trasladado a otro lugar puede recuperarse, tal vez se tarda un poco en ganar de nuevo los kilos, pero la pérdida no es del 100 por ciento”, aseguró, y remarcó que “se trata de perder lo menos posible”.

En este sentido, Mondino detalló que, a veces, los grandes productores pueden alquilar campos y trasladar al ganado, o tienen un respaldo para recuperar las cosechas perdidas pero los pequeños no, “entonces no lo dudé y ofrecí el lugar que me queda para que el que quiera pueda ver la manera de traer a los animales acá”.