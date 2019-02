El equipo de Pablo Vico había comenzado con victoria gracias al gol del Ilustrador, pero la visita aprovechó la roja que recibió el volante Lamas cuando culminaba la primera parte, para fortalecerse en el complemento y sellar el empate.

El entrenador del Tricolor trató de quitarle mochilas a la igualdad y señaló que si no se hubiese producido la expulsión de Lamas, Santamarina no lo igualaba: “No nos aferramos al empate. Los últimos diez minutos los jugadores habían dejado todo y no daban más. Las situaciones que ellos generaron al final fue más por cansancio nuestro que por virtud de ellos. En un partido once contra once a Brown no se lo empatan”.

En diálogo con InfoRegión, Vico ponderó la actuación de sus jugadores y les quitó cierta responsabilidad en el marcador final, entonces agregó: “Se valora el sacrificio que hizo el equipo, ya que en el primer tiempo se pudo marcar una diferencia, no sólo en el resultado, sino también en el juego. En el complemento, al estar con uno menos, el trámite se volvió desprolijo”.

Por último, llamó a “encontrar el andamiaje para poder sumar de a tres” el próximo domingo cuando se mida contra Instituto de Córdoba como visitante.